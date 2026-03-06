Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 6 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 06 de 2026
10:07 p. m.
- Está todo listo para las elecciones del próximo domingo en las que se elegirán: un nuevo Congreso de la República y tres candidatos a la Presidencia. El material electoral ya está en todos los departamentos.
- El último minuto de los candidatos. ¿Por qué los colombianos deben votar por ellos? Cada uno de los integrantes de las tres consultas interpartidistas explica las razones.
- La Procuraduría abrió una investigación contra funcionarios de la Alcaldía de Arauca por presuntas irregularidades en un caso de trashumancia en la frontera.
- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia la posibilidad de ponerle freno a los señalamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro, en los que ha puesto en duda la transparencia de las elecciones.