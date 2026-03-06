CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 6 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
03:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Condenan a Carlos Eduardo Mora, conductor del vehículo en el que pretendía escapar el sicario de Miguel Uribe Turbay. Llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y pagará 21 años de cárcel.
  • En Nariño investigan el asesinato del hermano de candidata a la Cámara de Representantes por el Partido de La U. El cuerpo apareció en una vía del municipio de Policarpa.
  • No paran las amenazas contra candidatos. En Bogotá aspirante a la Cámara denuncia ataque contra su sede e intimidaciones. Mientras que candidata al Senado dice que en chats le advirtieron de acciones violentas contra su familia.
  • Tragedia en un sitio turístico de Chinácota, Norte de Santander. Una mujer de 28 años murió luego de lanzarse por un tobogán. El momento del accidente quedó grabado, las autoridades investigan si cumplían con medidas de seguridad.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 6 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 5 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 5 de marzo de 2026

Otras Noticias

Irán

Trump propone “Hacer a Irán grande otra vez” si sus líderes se rinden de manera incondicional: no hay un plan B

Medios iranís señalan que 1.230 personas han muerto desde que estalló el conflicto.

Luis Díaz

No tiene techo: Luis Díaz alcanzó nueva marca con el Bayern Múnich

Luis Díaz sigue enchufado con Bayer Múnich y este viernes alcanzó una nueva marca para su carrera.

Automovilismo

Accesorio muy usado en los carros desapareció en Colombia por uso peligroso: este es

Registraduría Nacional de Colombia

No caiga en el hurto de información: Registraduría alerta sobre páginas web fraudulentas previo a elecciones

La casa de los famosos

Esposa de Juanda Caribe tomó conmovedora decisión en una fecha especial: esto ocurrió