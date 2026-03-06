Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 6 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
marzo 06 de 2026
- Condenan a Carlos Eduardo Mora, conductor del vehículo en el que pretendía escapar el sicario de Miguel Uribe Turbay. Llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y pagará 21 años de cárcel.
- En Nariño investigan el asesinato del hermano de candidata a la Cámara de Representantes por el Partido de La U. El cuerpo apareció en una vía del municipio de Policarpa.
- No paran las amenazas contra candidatos. En Bogotá aspirante a la Cámara denuncia ataque contra su sede e intimidaciones. Mientras que candidata al Senado dice que en chats le advirtieron de acciones violentas contra su familia.
- Tragedia en un sitio turístico de Chinácota, Norte de Santander. Una mujer de 28 años murió luego de lanzarse por un tobogán. El momento del accidente quedó grabado, las autoridades investigan si cumplían con medidas de seguridad.