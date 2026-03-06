CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 6 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 06 de 2026
08:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Todo está listo para las elecciones de este domingo. Las instituciones respaldan la cita con la democracia y las acciones tomadas por la Registraduría para garantizar la democracia.
  • Autoridades refuerzan la seguridad en todo el país para garantizar el desarrollo libre de las elecciones.
  • Asesinaron al hermano de una candidata a la Cámara en Nariño, en un ataque que dejó tres muertos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / jueves 5 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / jueves 5 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN12:30 p. m. / jueves 5 de marzo de 2026

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Pilas: esta es la multa en 2026 por violar la Ley Seca en elecciones de 2026

Ley Seca en Colombia por elecciones del 8 de marzo de 2026: conozca cuándo inicia la restricción de licor y cuál es la multa por incumplir la norma.

Elecciones en Colombia

Asesinan a sangre fría al hermano de la candidata a la Cámara, Claudia Barrera, en Policarpa, Nariño

El ataque se registró dos días antes de las elecciones en Policarpa. El ataque dejó tres víctimas en medio de creciente violencia electoral en los territorios.

Invima

Invima reveló el listado de los 136 esmaltes semipermanentes que se prohibieron en Colombia

Horóscopo

Horóscopo de hoy: viernes 6 de marzo de 2026

América de Cali

América de Cali ya conoce su bombo en Copa Sudamericana: los grandes rivales que evitará en grupos