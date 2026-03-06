Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 6 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 06 de 2026
08:26 a. m.
- Todo está listo para las elecciones de este domingo. Las instituciones respaldan la cita con la democracia y las acciones tomadas por la Registraduría para garantizar la democracia.
- Autoridades refuerzan la seguridad en todo el país para garantizar el desarrollo libre de las elecciones.
- Asesinaron al hermano de una candidata a la Cámara en Nariño, en un ataque que dejó tres muertos.