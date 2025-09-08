CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 8 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
07:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • La última conversación de Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe fallecido afuera del Movistar
  • JEP reconoce como víctimas a familiares de 13 civiles asesinados en masacre de Riofrío
  • Padres de estudiante asesinado cuando entraba a clases reclaman por esquema de seguridad en su colegio
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 8 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 8 de agosto de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 8 de agosto de 2025

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Luna del viernes 8 de agosto: vea el número y signo que cayeron hoy

El sorteo del Super Astro Luna de hoy, viernes 8 de agosto de 2025, ya entregó su número y signo ganadores, dejando a miles de jugadores a la expectativa de los resultados.

Casanare

Capturan a dos ingenieros que producían y compartían material de abuso infantil

Los sujetos utilizaban las plataformas de la empresa en la que laboraban para descargar contenido de abuso sexual infantil en las redes sociales.

Masterchef Celebrity Colombia

Final inédito: una celebridad abandonó MasterChef Celebrity por una changua

Millonarios

Millonarios sigue en el fondo de la tabla tras empate ante el Cali: ¡Partidazo en El Campín!

Nicolás Maduro

¿Se acerca el fin de Nicolás Maduro? EE. UU. autorizó acciones militares contra el Cártel de los Soles