Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 8 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 09 de 2025
07:10 a. m.
07:10 a. m.
- La última conversación de Sergio Blanco, el hincha de Santa Fe fallecido afuera del Movistar
- JEP reconoce como víctimas a familiares de 13 civiles asesinados en masacre de Riofrío
- Padres de estudiante asesinado cuando entraba a clases reclaman por esquema de seguridad en su colegio