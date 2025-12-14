Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 14 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 14 de 2025
06:40 p. m.
- La “guardia lechona” que acompaña la travesía del ARC Simón Bolívar para celebrar tres años de servicio
- Concejo de Bogotá propone devolución automática de pasaje de Transmilenio por bloqueos y fallas operativas
- Colombianos atrapados en la guerra de Ucrania: denuncias de retención y angustia familiar