Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 14 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 14 de 2026
02:33 p. m.
02:33 p. m.
- El testimonio que dará luces en el caso de las frambuesas con talio: habló el coach de Zulma Guzmán.
- Llegó la recta final en la carrera para llegar a la Casa de Nariño. Hoy es el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
- Hasta la medianoche se mantuvieron los bloqueos en una de las avenidas más importantes de Barranquilla debido a los cortes en el fluido eléctrico.
- La Feria Nacional de Ganadería, en Montería, se prepara para el último día de su versión 64. Será mañana lunes 15 de junio.