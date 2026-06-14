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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 14 de junio de 2026

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junio 14 de 2026
02:33 p. m.
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  • El testimonio que dará luces en el caso de las frambuesas con talio: habló el coach de Zulma Guzmán.
  • Llegó la recta final en la carrera para llegar a la Casa de Nariño. Hoy es el cierre de campaña de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
  • Hasta la medianoche se mantuvieron los bloqueos en una de las avenidas más importantes de Barranquilla debido a los cortes en el fluido eléctrico.
  • La Feria Nacional de Ganadería, en Montería, se prepara para el último día de su versión 64. Será mañana lunes 15 de junio.
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