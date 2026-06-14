Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 14 de junio de 2026

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La capturada, con circular roja de la Interpol, fue dejada a disposición de la oficina de asuntos internacionales de la Fiscalía General de la Nación.

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