Confirman árbitro para Colombia vs. Uzbekistán en el debut del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el estreno de la Selección Colombia en el Mundial 2026 ya está en marcha. A pocos días del esperado compromiso frente a Uzbekistán, la FIFA confirmó quién será el encargado de impartir justicia en el encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo K.

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Se trata del inglés Anthony Taylor, uno de los árbitros más experimentados y reconocidos del fútbol internacional. El juez europeo estará al frente del compromiso que se disputará el próximo 17 de junio en Ciudad de México, donde la Tricolor buscará comenzar con una victoria su camino en la Copa del Mundo.

Anthony Taylor, un árbitro con experiencia mundialista

Taylor, de 47 años, cuenta con una extensa trayectoria en el arbitraje de élite. Debutó en la Premier League en 2010 y desde 2013 posee escarapela FIFA, lo que le ha permitido dirigir en torneos de gran relevancia como la Champions League, la Eurocopa y el Mundial de Catar 2022.

Esta será su segunda participación en una Copa del Mundo. En la edición disputada en Catar estuvo presente en los encuentros entre Corea del Sur y Ghana, así como en el duelo entre Croacia y Bélgica. En esos partidos mostró cinco tarjetas amarillas y una roja.

Además, el inglés acumula más de 785 partidos dirigidos a lo largo de su carrera. Solo en la temporada más reciente arbitró 44 compromisos, sancionó diez penaltis y mostró cuatro tarjetas rojas.

Los antecedentes de Taylor con jugadores colombianos

Aunque Anthony Taylor no ha dirigido a la Selección Colombia, sí tiene antecedentes con algunos futbolistas que integran la actual plantilla nacional.

Uno de ellos es Luis Díaz, a quien ha arbitrado en varias oportunidades durante su paso por el fútbol inglés. También existe un registro con Jefferson Lerma, quien fue expulsado por el juez británico en un compromiso de la Premier League.

La terna arbitral estará integrada además por los asistentes ingleses Gary Beswick y Adam Nunn. Como cuarto árbitro fue designado el costarricense Juan Gabriel Calderón, mientras que Juan Carlos Mora actuará como árbitro de reserva.

El partido entre Colombia y Uzbekistán comenzará a las 9:00 p. m. y podrá verse por la señal principal de Canal RCN, la aplicación oficial del canal, así como a través de sus plataformas de YouTube y TikTok.