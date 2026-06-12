Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 12 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 12 de 2026
03:05 p. m.
03:05 p. m.
- Caso Blessd: no aceptó cargos y la Fiscalía pide medida de aseguramiento en cárcel
- Segundo día del Mundial 2026: horarios, artistas y cómo ver las inauguraciones en EE. UU. y Canadá
- Suspenden medida que impedía a Abelardo de la Espriella utilizar símbolos patrios y la frase “firmes por la patria”