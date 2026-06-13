Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 13 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 13 de 2026
05:10 p. m.
05:10 p. m.
- Familia de Mateo Pérez envió fuerte mensaje a las autoridades tras captura de alias Chalá.
- ‘Niño Guerrero’ volvió la cárcel en su fortaleza criminal: le puso piscina, discoteca y un zoológico.
- Crisis en la unidad materno-infantil de Chigorodó: personal sin pagos y servicios al borde del colapso.