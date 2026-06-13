Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 13 de junio de 2026

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junio 13 de 2026
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  • Familia de Mateo Pérez envió fuerte mensaje a las autoridades tras captura de alias Chalá.
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