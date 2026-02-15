Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 15 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 15 de 2026
04:31 p. m.
04:31 p. m.
- En Cauca, hombres armados retuvieron por varias horas a Lucy Amparo Guzmán, la exalcaldesa y hoy candidata a la Cámara realizaba actividades de campaña en Santander de Quilichao. Los atacantes hurtaron su vehículo blindado y las armas de su esquema.
- No aceptó los cargos el hombre acusado de abusar de una menor de dos años en Bogotá. Fue imputado por el de lito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Un juez de control de garantías tomó la decisión de enviarlo a prisión.
- Hay un proyecto del Gobierno para llevar más pacientes a la Nueva EPS. Sí hay tantas denuncias y quejas, ¿la EPS está en capacidad de asumir esta carga?
- En Montería, mientras el nivel del Sinú comienza a bajar, poco a poco se reactivan algunas actividades económicas como la de los areneros.