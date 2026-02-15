La foto viral de Carlo Ancelotti en el Carnaval de Rio siendo besado por tres mujeres

El entrenador italiano Carlo Ancelotti volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por un resultado deportivo ni por decisiones tácticas al frente de la selección de Selección de Brasil, sino por una escena captada durante el tradicional Carnaval de Río de Janeiro. El experimentado director técnico fue fotografiado mientras posaba sonriente junto a tres mujeres que le daban un beso en el rostro, en medio del ambiente festivo que caracteriza a una de las celebraciones culturales más famosas del planeta.

La imagen, tomada en plena jornada de desfiles y celebraciones, se viralizó rápidamente en plataformas digitales de distintos países. Muchos usuarios reaccionaron con humor ante la escena, resaltando el buen ánimo del técnico italiano y su participación relajada en un evento tan representativo de la cultura brasileña.

Un descanso en medio del desafío mundialista

Actualmente, Ancelotti se encuentra al frente de la selección brasileña, uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera como entrenador. El italiano trabaja en la planificación y consolidación del equipo con miras al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese contexto, el estratega ha aprovechado algunos días de descanso para integrarse a la vida cultural de Brasil. Su presencia en el Carnaval de Río fue interpretada por muchos aficionados como una muestra de cercanía con el país que ahora representa y dirige desde el banquillo. El evento, considerado uno de los festivales más importantes del mundo, reúne cada año a millones de personas en las calles y en el sambódromo, en un ambiente de música, color y celebración.

La reacción en redes y el detalle familiar

Aunque la fotografía generó todo tipo de comentarios, la mayoría de reacciones se inclinaron hacia el humor y la simpatía. Muchos internautas compartieron la imagen con mensajes jocosos, señalando que el entrenador se veía disfrutando plenamente del carnaval brasileño.

Sin embargo, también se conoció que Ancelotti asistió al evento acompañado de su esposa, Mariann Barrena McClay. La pareja se conoció durante la etapa del técnico en el Chelsea y contrajo matrimonio en 2014. Ese detalle también fue mencionado por varios usuarios, quienes tomaron la situación con naturalidad y sin mayor polémica.

Más allá de la anécdota viral, el entrenador italiano continúa enfocado en su principal objetivo: preparar a Brasil para la próxima Copa del Mundo. Mientras tanto, su imagen disfrutando del carnaval quedó como una curiosa postal que recorrió internet y que mostró un lado más relajado del reconocido técnico europeo.