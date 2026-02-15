CANAL RCN
Deportes

La foto viral de Carlo Ancelotti en el Carnaval de Rio siendo besado por tres mujeres

Carlo Ancelotti se ha hecho viral en las últimas debido a una fotografía con tres mujeres besándolo.

Carlo
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 15 de 2026
04:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El entrenador italiano Carlo Ancelotti volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por un resultado deportivo ni por decisiones tácticas al frente de la selección de Selección de Brasil, sino por una escena captada durante el tradicional Carnaval de Río de Janeiro. El experimentado director técnico fue fotografiado mientras posaba sonriente junto a tres mujeres que le daban un beso en el rostro, en medio del ambiente festivo que caracteriza a una de las celebraciones culturales más famosas del planeta.

La imagen, tomada en plena jornada de desfiles y celebraciones, se viralizó rápidamente en plataformas digitales de distintos países. Muchos usuarios reaccionaron con humor ante la escena, resaltando el buen ánimo del técnico italiano y su participación relajada en un evento tan representativo de la cultura brasileña.

Impacto directo: James Rodríguez llegó a Minnesota y así se dispararon sus seguidores
RELACIONADO

Impacto directo: James Rodríguez llegó a Minnesota y así se dispararon sus seguidores

Un descanso en medio del desafío mundialista

Actualmente, Ancelotti se encuentra al frente de la selección brasileña, uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera como entrenador. El italiano trabaja en la planificación y consolidación del equipo con miras al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En ese contexto, el estratega ha aprovechado algunos días de descanso para integrarse a la vida cultural de Brasil. Su presencia en el Carnaval de Río fue interpretada por muchos aficionados como una muestra de cercanía con el país que ahora representa y dirige desde el banquillo. El evento, considerado uno de los festivales más importantes del mundo, reúne cada año a millones de personas en las calles y en el sambódromo, en un ambiente de música, color y celebración.

El reencuentro del ‘Tino’ y el ‘Pibe’ que se hizo viral en redes sociales
RELACIONADO

El reencuentro del ‘Tino’ y el ‘Pibe’ que se hizo viral en redes sociales

La reacción en redes y el detalle familiar

Aunque la fotografía generó todo tipo de comentarios, la mayoría de reacciones se inclinaron hacia el humor y la simpatía. Muchos internautas compartieron la imagen con mensajes jocosos, señalando que el entrenador se veía disfrutando plenamente del carnaval brasileño.

Sin embargo, también se conoció que Ancelotti asistió al evento acompañado de su esposa, Mariann Barrena McClay. La pareja se conoció durante la etapa del técnico en el Chelsea y contrajo matrimonio en 2014. Ese detalle también fue mencionado por varios usuarios, quienes tomaron la situación con naturalidad y sin mayor polémica.

David Trezeguet y lo que le falta a Colombia para ganar un Mundial: la mentalidad y Luis Díaz como gran líder
RELACIONADO

David Trezeguet y lo que le falta a Colombia para ganar un Mundial: la mentalidad y Luis Díaz como gran líder

Más allá de la anécdota viral, el entrenador italiano continúa enfocado en su principal objetivo: preparar a Brasil para la próxima Copa del Mundo. Mientras tanto, su imagen disfrutando del carnaval quedó como una curiosa postal que recorrió internet y que mostró un lado más relajado del reconocido técnico europeo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

David Trezeguet y lo que le falta a Colombia para ganar un Mundial: la mentalidad y Luis Díaz como gran líder

Bayern Múnich

Luis Díaz pierde a uno de los líderes del Bayern Múnich tras confirmarse delicada lesión

Liga BetPlay

Ínter de Bogotá sigue líder: así quedó la tabla en la Liga BetPlay tras los partidos del sábado

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

La emergencia por lluvias sigue azotando al país: otras zonas ya han reactivado su economía

Pese a que la actividad económica de algunas zonas afectadas ya ha ido retornando a la normalidad, las fuertes lluvias en otros departamentos siguen afectando a la población.

Carnaval de Barranquilla

Siguen los homenajes a Yeison Jiménez: así sonó su música en el Carnaval de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla vivió un emotivo homenaje a Yeison Jiménez, donde su música volvió a sonar y el público coreó “Aventurero” en un momento cargado de nostalgia y aplausos.

Ecuador

Aterrador hallazgo en Ecuador: aparecieron ocho cabezas humanas con panfletos

Bogotá

En firme el decreto que fija las nuevas tarifas de taxi en Bogotá: así quedan los cobros en 2026

Tecnología

Niños colombianos pasan más de 9 horas diarias frente a pantallas, expertos alertan por consecuencias en su desarrollo