Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 15 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 15 de 2026
03:36 p. m.
03:36 p. m.
- El terrorismo pretende sembrar miedo y zozobra en varias regiones del país. Explosivos en peajes del Huila y Meta, un carro bomba frustrado y ataques contra torres de energía. Las autoridades incrementan la ofensiva contra los violentos.
- Desorden, alcohol, presencia de menores y hasta rituales de exorcismo, eso es lo que, según el Dapre, se estaría presentando en la zona de ubicación temporal del Valle del Guamuez donde están concentrados miembros de los Comandos de Frontera.
- Lo que parecía una venta común de un celular terminó revelando un presunto caso de abuso sexual infantil. El nuevo propietario encontró archivos que comprometerían al antiguo dueño de abusar de una niña de 6 años y grabar sus aberraciones.
- En medio de la lluvia, el papa León XIV se despidió de Chiclayo y llegó a Cusco para continuar con su viaje apostólico. Rezó el Ángelus en la Plaza de la Basílica de la ciudad y en unos minutos partirá hacia Pucallpa.
- El lunes se vería completamente restablecida la operación aérea en Estados Unidos. El presidente Donald Trump criticó el manejo del anterior gobierno al control aéreo en el país y le exigió al Congreso aprobar fondos para modernizar el sistema.