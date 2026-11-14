Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 14 de noviembre de 2026

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noviembre 14 de 2026
08:18 p. m.
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  • El padre del periodista Mateo Pérez, habla tras la captura de alias Primo Gay, señalado de estar detrás del asesinato de su hijo y quien era uno de los criminales más buscados de Antioquia.
  • La Defensoría del Pueblo pide medidas urgentes ante riesgos para la población civil en Casanare. Alerta por la disputa territorial entre el ELN y las disidencias de Iván Mordisco.
  • Exclusivo Noticias RCN: ¿qué pasó con los más de 55.000 millones de pesos en bienes donados al Ministerio de Igualdad?
  • Una falla en medio de labores de mantenimiento desató la crisis aérea con la que todavía está lidiando Estados Unidos. Aunque los aviones ya pueden volar con normalidad, la recuperación avanza paulatinamente.
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