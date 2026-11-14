Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 14 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 14 de 2026
04:25 p. m.
04:25 p. m.
- Cayó uno de los criminales más buscados de Antioquia, después de meses de seguimiento, las autoridades lograron capturar a Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc.
- Continúa la crisis en el tráfico aéreo de Estados Unidos... Entre 4.000 y 5.000 vuelos podrían ser cancelados este sábado. El secretario de Transporte dio nuevos detalles sobre qué causó la inestabilidad en los sistemas de radares y comunicaciones.
- En el municipio de Chita, Boyacá, cuatro trabajadores quedaron atrapados en el interior de una mina tras una explosión. Según las autoridades, los mineros habrían fallecido.
- Las disidencias de las Farc estarían utilizando fincas campesinas en el Cauca para esconder cilindros bomba, drones explosivos y armamento. Inteligencia militar los detectó desde el aire.