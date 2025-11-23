Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 23 de noviembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
noviembre 23 de 2025
- Disidencias tenían listo gigantesco arsenal de explosivos para atentar en Valle del Cauca.
- Estados Unidos planearía lanzar panfletos sobre Caracas ofreciendo recompensa por Maduro.
- 2025 podría ser el año más crítico de la década por casos de violencia intrafamiliar en Bogotá.
- Alarmas encendidas por aumento de violencia política a pocos meses de las elecciones presidenciales.
- Elección atípica para gobernador en Magdalena se desarrolla con innovadora herramienta tecnológica.