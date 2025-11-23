CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 23 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 23 de 2025
04:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Disidencias tenían listo gigantesco arsenal de explosivos para atentar en Valle del Cauca.
  • Estados Unidos planearía lanzar panfletos sobre Caracas ofreciendo recompensa por Maduro.
  • 2025 podría ser el año más crítico de la década por casos de violencia intrafamiliar en Bogotá.
  • Alarmas encendidas por aumento de violencia política a pocos meses de las elecciones presidenciales.
  • Elección atípica para gobernador en Magdalena se desarrolla con innovadora herramienta tecnológica.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 22 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 22 de noviembre de 2025

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 21 de noviembre de 2025

Otras Noticias

José Pékerman

Pékerman se sinceró y reveló secretos que guardó tras dejar la Selección Colombia

José Pékerman rompió su silencio: confesiones sobre su salida de la Selección Colombia.

Arauca

Nuevo ataque en Arauquita: Batallón Energético y Vial N.1 fue blanco de explosivos

El estruendo generó pánico entre los habitantes, quienes señalaron que minutos después se escuchó el sobrevuelo de aeronaves

Cuidado personal

¿Por qué hay personas que hablan estando dormidas? Esto dice la ciencia del sueño

Emprendimiento

Estas son las marcas y restaurantes que dominaron la atención de los consumidores

Venezuela

Estados Unidos planearía lanzar panfletos sobre Caracas ofreciendo recompensa por Maduro