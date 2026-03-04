Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 3 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 03 de 2026
05:31 p. m.
05:31 p. m.
- Una familia en Jamundí fue víctima de sicarios que dispararon indiscriminadamente contra la vivienda en la que se encontraban jugando bingo, en la noche del Jueves Santo.
- Dos muertos por accidente de tránsito registrado en una vía de Cundinamarca.
- En Popayán, Buga, Zipaquirá y varios municipios del país se vive la Semana Santa. Cientos de fieles participan de procesiones y oraciones.