Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 26 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 26 de 2026
07:13 p. m.
07:13 p. m.
- La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta humanitaria por el riesgo que enfrentan los habitantes en el Cauca y denunció una situación especialmente grave: integrantes de las disidencias estarían utilizando lugares frecuentados por la comunidad para refugiarse durante los enfrentamientos.
- En Calle Larga, Cajamarca, un deslizamiento de tierra provocó el colapso de una vivienda familiar. La casa terminó cayendo más de 100 metros al vacío en cuestión de segundos.
- A tan solo 12 días de la posesión presidencial, este 26 de julio se conoció que el evento ya no se realizaría en Popayán como se había previsto en un inicio. Al parecer, el evento se trasladaría a Cali por temas logísticos y de seguridad.
- Desde distintos sectores políticos han reaccionado al escándalo de corrupción que salpica a Juliana Guerrero y a su hermana Verónica, por el supuesto tráfico de influencias en varios ministerios a cambio de cobros millonarios a empresarios.
- Rompió el silencio la víctima de una brutal golpiza en pastelería de Bogotá. La joven empresaria asegura que el hombre previamente la habría acosado y hostigado.