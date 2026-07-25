Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 25 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 25 de 2026
03:20 p. m.
03:20 p. m.
- Descubren al eslabón perdido en el caso de Yulixa Toloza: es quien habría ordenado dejarla morir.
- Juliana Guerrero y su hermana bajo la lupa por supuesta red de corrupción para contratos con el Estado.
- “Viendo cómo se acaba la vida”: el drama de Adriana Isabel, paciente con cáncer agresivo.