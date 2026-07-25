Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / sábado 25 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 25 de 2026
08:24 p. m.
08:24 p. m.
- Una mujer denuncia haber sido engañada en un millonario negocio de alquiler de vientre. Asegura que después de llevar a término un embarazo terminó atrapada en un contrato abusivo.
- Durante años, las emisoras del Ejército fueron la única voz del Estado en las regiones más apartadas del país, sin embargo, hoy al menos 33 apagaron su señal.
- Conocimos la solicitud de esquema de protección para Manuela Bedoya y Luna Barreto, las activistas detenidas por Israel en Gaza.