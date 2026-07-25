Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / viernes 24 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 25 de 2026
08:40 a. m.
08:40 a. m.
- Habitantes de Cali exigen justicia para María Camila Potosí. Esta noche hubo una velatón para recordar a la joven asesinada a la que le robaron a su bebé del vientre.
- El despiadado atraco del que fue víctima un conductor de plataforma en el norte de Bogotá. Las autoridades capturaron a los responsables.
- Se cumple un mes de los terremotos en Venezuela, una tragedia que hasta ahora deja 5.500 muertos. La búsqueda de sobrevivientes continúa en La Guaira.