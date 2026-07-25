CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / viernes 24 de julio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

julio 25 de 2026
08:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Habitantes de Cali exigen justicia para María Camila Potosí. Esta noche hubo una velatón para recordar a la joven asesinada a la que le robaron a su bebé del vientre.
  • El despiadado atraco del que fue víctima un conductor de plataforma en el norte de Bogotá. Las autoridades capturaron a los responsables.
  • Se cumple un mes de los terremotos en Venezuela, una tragedia que hasta ahora deja 5.500 muertos. La búsqueda de sobrevivientes continúa en La Guaira.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / viernes 24 de julio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 24 de julio de 2026

Mañana Express

Mañana Express viernes 24 de julio de 2026

Otras Noticias

Tour de Francia

🔴EN VIVO🔴 Tour de Francia 2026: vea en directo el recorrido de la etapa reina

Siga EN VIVO la etapa reina del Tour de Francia 2026 con el recorrido, los puertos de montaña, la actuación de los colombianos y la lucha de Tadej Pogačar por el título.

Nicolás Maduro

Banderas de EE. UU. e Israel ardieron en Caracas: chavistas protestaron por la captura de Maduro

Los simpatizantes del chavismo pisotearon fotografías de Donald Trump y Benjamín Netanyahu y lanzó duras consignas.

Educación

Tutorías GRATIS para presentar la prueba Saber 11

Bogotá

"Encontramos al propietario del carro azul que intentó subirse a un puente peatonal": Galán

Artistas

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, rompió en llanto al enviar conmovedor mensaje: ¿cuál fue?