Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 28 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 28 de 2025
05:28 p. m.
- Penalti terminó en pelea multitudinaria durante partido navideño en Cartagena
- Sin razón alguna, sujeto habría agredido a seis integrantes de una misma familia con arma blanca en Medellín
- Niña de 4 años murió tras caer de un caballo y ser pisada por el mismo en un restaurante campestre