"Hubo una alarma": reconocida influencer colombiana reveló cómo está su bebé unos días después de anunciar su embarazo

Hace unos días, Silvy Araujo, la reconocida influencer colombiana, reveló que está embarazada y que muy pronto nacerá su primer bebé.

"Nuestro sueño creciendo. No saben cuánto lo soñamos. Estamos ilusionados y felices de por fin poder compartir esta noticia con ustedes. Segundo triste, cuatro meses contigo", escribió Silvy Araujo en un post de Instagram en el que también mostró su vientre, la ecografía y la felicidad de Felipe Pino, su pareja.

Pero, en las últimas horas, la influencer grabó unas historias y reveló que, por un momento, hubo una alarma con su bebé y llegaron a angustiarse. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Silvy Araujo, la influencer colombiana, habló de la alarma que hubo con su bebé tras confirmar su embarazo

La influencer que es muy conocida por subir contenido fitness, anunció que ya falta poco para saber si tendrán un niño o una niña.

Además, en medio de esa confesión, recordó que ella y su esposo se preocuparon por una noticia relacionada con su bebé, pero que ya se realizaron nuevos exámenes y todo fue una falsa alarma.

"Les confieso que no me importa si es niño o niña, estoy feliz con los dos y ambos me parece espectacular. En un momento hubo como una alarma, un resultado falso y nos metimos un susto muy grande, pero era mentira, nos volvimos a hacer los exámenes y todo salió bien y nos relajamos", afirmó Silvy Araujo.

"También por eso no tenía afán de contar porque no hay nada como la salud. Pero, ya que todo está bien, no me importa si es niño o niña con tal de que mi bebé esté sano", agregó la influencer.

Así han reaccionado los seguidores de Silvy Araujo, la reconocida influencer colombiana, tras la revelación de su embarazo

En el post en el que Silvy Araujo reveló que está embarazada, sus seguidores y conocidos expresaron su emoción y la felicitaron.

"Felicitaciones, estás preciosa", escribió Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

"Felicidades", "esto es un sueño", "se viene la mejor etapa de todas", "los hijos son un regalo maravilloso de Dios", "gracias por compartir esta noticia tan especial", "qué hermosura", "conocerás el amor más puro" y "espectaculares fotos", han sido algunos de los otros comentarios.