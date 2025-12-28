CANAL RCN
Tendencias

"Hubo una alarma": reconocida influencer colombiana reveló cómo está su bebé unos días después de anunciar su embarazo

La reconocida influencer habló de uno de los sustos más grandes que ha tenido junto a su pareja en el último tiempo. ¿Qué pasó?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
04:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hace unos días, Silvy Araujo, la reconocida influencer colombiana, reveló que está embarazada y que muy pronto nacerá su primer bebé.

"Nuestro sueño creciendo. No saben cuánto lo soñamos. Estamos ilusionados y felices de por fin poder compartir esta noticia con ustedes. Segundo triste, cuatro meses contigo", escribió Silvy Araujo en un post de Instagram en el que también mostró su vientre, la ecografía y la felicidad de Felipe Pino, su pareja.

¡Reconocida periodista del Canal RCN será mamá! Así reveló que está embarazada
RELACIONADO

¡Reconocida periodista del Canal RCN será mamá! Así reveló que está embarazada

Pero, en las últimas horas, la influencer grabó unas historias y reveló que, por un momento, hubo una alarma con su bebé y llegaron a angustiarse. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Silvy Araujo, la influencer colombiana, habló de la alarma que hubo con su bebé tras confirmar su embarazo

La influencer que es muy conocida por subir contenido fitness, anunció que ya falta poco para saber si tendrán un niño o una niña.

Además, en medio de esa confesión, recordó que ella y su esposo se preocuparon por una noticia relacionada con su bebé, pero que ya se realizaron nuevos exámenes y todo fue una falsa alarma.

"Les confieso que no me importa si es niño o niña, estoy feliz con los dos y ambos me parece espectacular. En un momento hubo como una alarma, un resultado falso y nos metimos un susto muy grande, pero era mentira, nos volvimos a hacer los exámenes y todo salió bien y nos relajamos", afirmó Silvy Araujo.

"También por eso no tenía afán de contar porque no hay nada como la salud. Pero, ya que todo está bien, no me importa si es niño o niña con tal de que mi bebé esté sano", agregó la influencer.

Así han reaccionado los seguidores de Silvy Araujo, la reconocida influencer colombiana, tras la revelación de su embarazo

En el post en el que Silvy Araujo reveló que está embarazada, sus seguidores y conocidos expresaron su emoción y la felicitaron.

¡Reconocida influencer será mamá! Así confirmó su embarazo
RELACIONADO

¡Reconocida influencer será mamá! Así confirmó su embarazo

"Felicitaciones, estás preciosa", escribió Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

"Felicidades", "esto es un sueño", "se viene la mejor etapa de todas", "los hijos son un regalo maravilloso de Dios", "gracias por compartir esta noticia tan especial", "qué hermosura", "conocerás el amor más puro" y "espectaculares fotos", han sido algunos de los otros comentarios.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Aparte del problema cardíaco, Yeferson Cossio reveló que padece otra enfermedad: así rompió el silencio

Artistas

Estas son las referencias en la sesión de J Balvin con Bizarrap: habría indirecta a Residente

Artistas

La banda mexicana Los Tigres del Norte aparecerá en un capítulo de Los Simpsons

Otras Noticias

Superliga

OFICIAL: ¡Estas son las fechas en las que se jugará la Superliga 2026 entre Santa Fe y Junior!

La Dimayor, a través de sus canales oficiales de comunicación, confirmó cuándo serán los partidos de ida y vuelta.

Buenaventura

Esta es la hipótesis del naufragio que dejó cuatro muertos frente a las costas de Timbiquí

La embarcación transportaba cerca de 40 pasajeros en el Pacífico caucano.

Artistas

Murió la hija menor de una reconocida influencer: hace un año había fallecido la mayor

Registraduría Nacional de Colombia

Estas son las personas que pueden tramitar su cédula digital gratis en 2026, según la Registraduría

Invima

Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores