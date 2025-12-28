Hubo un gran susto: un arquero de selección se desplomó en pleno partido

Este 28 de diciembre se continuó jugando la Copa Africana de Naciones, que está en la fase de grupos.

Sin embargo, en el partido entre la Selección de Sudán y la Selección de Guinea Ecuatorial se vivió un gran susto debido a que uno de los arqueros se desvaneció de un momento a otro y requirió atención médica.

Monged Elneel, el guardameta de Sudán, estaba caminando cerca del área y se cayó en el terreno de juego al minuto 37 del primer tiempo. Por lo tanto, los médicos ingresaron de inmediato para atenderlo y monitorear su estado de salud.

De esa manera, tras la intervención oportuna del cuerpo médico, Monged Elneel logró volver en sí y la situación no pasó a mayores.

¿Por qué se desvaneció Monged Elneel, el arquero de la Selección de Sudán, en pleno partido de la Copa Africana de Naciones?

De acuerdo con los reportes preliminares, al arquero Monged Elneel se le bajó el azúcar mientras que se estaba disputando el partido vs. Guinea Ecuatorial y por eso se desvaneció.

No obstante, después de que estuvo consciente, fue evaluado por los médicos y recibió el visto bueno para seguir jugando debido a que no se encontró ninguna señal de alarma.

Fue así como Monged Elneel estuvo en el terreno de juego a lo largo de los 90 minutos y, finalmente, la Selección de Sudán le ganó 0-1 a Guinea Ecuatorial con un gol de en contra de Saúl Coco al minuto 74.

¿Cómo va la Selección de Sudán, de Monged Elneel, en la Copa Africana de Naciones?

La Selección de Sudán ha jugado dos partidos en la Copa Africana de Naciones.

El primero lo perdió 3-0 vs. Argelia, mientras que el segundo lo ganó 1-0 contra Guinea Ecuatorial.

En consecuencia, se encuentra en la tercera posición del grupo E con 3 puntos y deberá enfrentar a Burkina Faso en la próxima jornada.