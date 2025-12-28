CANAL RCN
Deportes

Hubo un gran susto: un arquero de selección se desplomó en pleno partido

El cuerpo médico tuvo que ingresar de inmediato al terreno de juego para atenderlo y monitorear su estado. ¿Qué ocurrió finalmente?

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
05:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 28 de diciembre se continuó jugando la Copa Africana de Naciones, que está en la fase de grupos.

Sin embargo, en el partido entre la Selección de Sudán y la Selección de Guinea Ecuatorial se vivió un gran susto debido a que uno de los arqueros se desvaneció de un momento a otro y requirió atención médica.

Luto en el fútbol: se confirmó la muerte de un entrenador y sus tres hijos en medio de un viaje de vacaciones
RELACIONADO

Luto en el fútbol: se confirmó la muerte de un entrenador y sus tres hijos en medio de un viaje de vacaciones

Monged Elneel, el guardameta de Sudán, estaba caminando cerca del área y se cayó en el terreno de juego al minuto 37 del primer tiempo. Por lo tanto, los médicos ingresaron de inmediato para atenderlo y monitorear su estado de salud.

De esa manera, tras la intervención oportuna del cuerpo médico, Monged Elneel logró volver en sí y la situación no pasó a mayores.

¿Por qué se desvaneció Monged Elneel, el arquero de la Selección de Sudán, en pleno partido de la Copa Africana de Naciones?

De acuerdo con los reportes preliminares, al arquero Monged Elneel se le bajó el azúcar mientras que se estaba disputando el partido vs. Guinea Ecuatorial y por eso se desvaneció.

No obstante, después de que estuvo consciente, fue evaluado por los médicos y recibió el visto bueno para seguir jugando debido a que no se encontró ninguna señal de alarma.

Fue así como Monged Elneel estuvo en el terreno de juego a lo largo de los 90 minutos y, finalmente, la Selección de Sudán le ganó 0-1 a Guinea Ecuatorial con un gol de en contra de Saúl Coco al minuto 74.

¿Cómo va la Selección de Sudán, de Monged Elneel, en la Copa Africana de Naciones?

La Selección de Sudán ha jugado dos partidos en la Copa Africana de Naciones.

Tragedia: murió futbolista mientras que disfrutaba de sus vacaciones
RELACIONADO

Tragedia: murió futbolista mientras que disfrutaba de sus vacaciones

El primero lo perdió 3-0 vs. Argelia, mientras que el segundo lo ganó 1-0 contra Guinea Ecuatorial.

En consecuencia, se encuentra en la tercera posición del grupo E con 3 puntos y deberá enfrentar a Burkina Faso en la próxima jornada.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Superliga

OFICIAL: ¡Estas son las fechas en las que se jugará la Superliga 2026 entre Santa Fe y Junior!

Atlético Nacional

Atlético Nacional rompió el silencio y se pronunció tras versiones de deuda con Marino Hinestroza: COMUNICADO OFICIAL

Atlético Nacional

¿Atlético Nacional pierde a uno de sus jugadores más importantes? Junior de Barranquilla tendría un plan

Otras Noticias

Antártida

Así es como buzos colombianos se preparan para explorar las aguas gélidas de la Antártida

En el mar antártico podrán enfrentarse a aguas por debajo de los -2 °C, en medio de sus misiones científicas.

Artistas

"Hubo una alarma": reconocida influencer colombiana reveló cómo está su bebé unos días después de anunciar su embarazo

La reconocida influencer habló de uno de los sustos más grandes que ha tenido junto a su pareja en el último tiempo. ¿Qué pasó?

Artistas

Murió la hija menor de una reconocida influencer: hace un año había fallecido la mayor

Registraduría Nacional de Colombia

Estas son las personas que pueden tramitar su cédula digital gratis en 2026, según la Registraduría

Invima

Grave alerta del Invima por leche en polvo falsificada que podría poner en riesgo a los consumidores