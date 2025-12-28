CANAL RCN
Colombia Video

Así es como buzos colombianos se preparan para explorar las aguas gélidas de la Antártida

En el mar antártico podrán enfrentarse a aguas por debajo de los -2 °C, en medio de sus misiones científicas.

Noticias RCN

diciembre 28 de 2025
05:21 p. m.
En el día 23 desde que partió de Cartagena, el gigante científico ARC Simón Bolívar completa 71 horas de haber atracado en la basa naval Molo de Abrigo, de Valparaíso, Chile.

Su tripulación se mantiene en entrenamiento para continuar, dentro de algunas horas, su viaje a la Antártida, mientras, el flotante más grande de Colombia recibe a visitantes interesados en la misión y les permite recorrer el buque, antes de que zarpe, rumbo al sur del continente.

El equipo de buzos se prepara para su misión en aguas gélidas:

Durante su estadía de cuatro días en Valparaíso, el personal del ARC Simón Bolívar ha estado preparándose para desarrollar con éxito su misión en el “corazón de la tierra”.

El equipo de buzos, por ejemplo, he venido entrenando con autoridades chilenas expertas en el proceso de inmersión en aguas gélidas.

Al alcanzar su destino, los científicos de la Armada tendrán que sumergirse en el mar antártico que, en ocasiones, puede alcanzar los -2 °C. Para lograrlo, deben contar con el equipo adecuado, pero también, con horas de entrenamiento que les permita mantener la concentración y moverse de manera ágil, a pesar del frío.

Atracar en Molo de Abrigo fue todo un reto para la tripulación del buque:

El reto, sin embargo, inició antes de atracar en territorio chileno. Para lograr pasar entre embarcaciones mercantiles y de la Armada chilena, el ARC Simón Bolívar cedió el mando a un piloto práctico.

De acuerdo con la tripulación que, una vez en tierra, fue recibida por una comitiva chilena e invitados de nacionalidad colombiana que viajaron para el atraco o viven en Chile desde hace un tiempo, “fue una maniobra nueva, pero exitosa. Se contó con el apoyo de pilotos prácticos y el entrenamiento y la pericia de la tripulación permitió que hiciéramos nuestro atraque para la primera recalada en medio de la expedición” .

