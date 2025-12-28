Murió la hija menor de una reconocida influencer: hace un año había fallecido la mayor

Una reconocida influencer que vive en Estados Unidos se encuentra viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida.

Melissa Mae Carlton, que en Instagram tiene 118.000 seguidores y sube contenido relacionado con la maternidad y la resiliencia, informó que falleció Molly, su hija menor.

En abril de 2024, esta famosa influencer había perdido a Abigaíl, su hija mayor, tras una sepsis que sufrió a sus nueve años.

Fue así como, en medio de esta dolorosa coyuntura, Melissa Mae Carlton escribió un desgarrador mensaje en el que indicó que Abigaíl y Molly están juntas.

Así fue como Melissa Mae Carlton, la reconocida influencer, le dio el último adiós a su hija Molly tras su muerte

Melissa Mae Carlton, en un desgarrador post de Instagram, afirmó que se encuentra devastada y explicó que su hija Molly partió de este plano terrenal el 25 de diciembre de 2025.

"En la mañana de Navidad, nuestra dulce niña Molly y su hermana mayor, Abi, se reunieron. Esto es lo único que me da incluso un pequeño sentido de comodidad. Molly echaba mucho de menos a su hermana y a menudo me preguntaba: mami, ¿cuándo va a volver Jesús para que Abi pueda bajar?", comenzó escribiendo la influencer en medio de su dolor.

"Estamos devastados, en incredulidad, confundidos y en shock. Estamos agotados y sacudidos de un día lleno de traumas y desamor. Me siento insensible. Todavía no puedo aceptar que esto sea real y no estoy lista para este dolor. Estamos abrumados por cuántos de ustedes oraron por nosotros y por ella. Estoy pidiendo, con todo mi corazón, que esas oraciones no paren. Tengo miedo de cómo luce la vida ahora para nosotros", concluyó.

Los seguidores de Melissa Mae Carlton, la reconocida influencer, se encuentran de luto tras la muerte de su hija

Luego del desgarrador post de Melissa Mae Carlton, sus seguidores se solidarizaron con lo ocurrido y le enviaron múltiples mensajes.

"Lo lamento mucho", "qué terrible pérdida", "esto es muy triste", "muchas oraciones para ellos", "que Dios sane su corazón", "es el peor dolor que se puede enfrentar", "qué difícil todo esto" y "que descansen en paz", han sido algunos de ellos.