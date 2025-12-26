CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 26 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 26 de 2025
08:27 p. m.
  • Horror en Norte de Santander. Violentos enfrentamientos entre disidencias y ELN causan masivo desplazamiento. Familias llegan a Cúcuta con las pocas cosas que logran recoger.
  • En cuidados intensivos permanecen los tres niños que inhalaron humo tras incendio de vivienda en Medellín. Uno de los menores está muy grave.
  • Qué pasa con la cultura ciudadana, el autocontrol y el respeto a las normas. Siguen en aumento los quemados, muchos de ellos niños. También conductores borrachos que causan tragedias.
