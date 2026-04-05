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Denuncias de extorsión bajo la modalidad de falso servicio han aumentado 200% en Cartagena

Los conductores de plataforma y domiciliarios son los más afectados, según el Gaula de la Policía Metropolitana.

Noticias RCN

abril 05 de 2026
02:40 p. m.
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El equipo Gaula de la Policía Metropolitana de Cartagena dijo a Noticias RCN que las denuncias de extorsión, bajo la modalidad de falso servicio, han aumentado un 200% en lo que va de 2026.

En la ciudad, más de 200 personas han sido capturadas por este tipo de delitos, en los que trabajadores del sector transporte y domiciliarios son el principal blanco.

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Modus operandi de las bandas dedicadas a la extorsión bajo la modalidad de falso servicio en Cartagena:

Los delincuentes que actúan bajo esta modalidad solicitan servicios en las zonas de periferia de La Heroica, donde secuestran a sus víctimas y realizan exigencias económicas a sus empresas y familiares para liberarlos. De ahí el llamado del mayor Andrés Felipe Granada, comandante del Gaula de Cartagena:

“Es importante recalcarlo a toda la comunidad. Lo que primero debemos hacer es constatar quiénes son aquellas personas que están buscando adquirir el servicio. En algunos casos, lo que buscan ellos es que las personas se trasladen. Entonces, a lo que invitamos a la ciudadanía es a que no acudan a ningún encuentro si desconocen” el propósito de quien lo solicita.

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Delincuentes actúan bajo la misma modalidad en Bogotá y sus municipios aledaños:

También en Bogotá y sus municipios aledaños han aumentado las denuncias por extorsión, bajo la modalidad de falso secuestro. Durante la Semana Santa se registraron al menos dos casos en los que conductores de plataforma, de carga y transporte fueron secuestrados al atender un servicio.

El primer caso se registró en Bojacá, donde un camionero fue secuestrado al aceptar un servicio de trasteo hacia Soacha. Dos de los delincuentes, que exigían 50 millones de pesos a cambio de no mutilar uno de sus dedos, fueron capturados.

El segundo caso se registró en la localidad de Bosa, Bogotá, donde un conductor de aplicación fue secuestrado y llevado a una vivienda en el sur de la ciudad. Los delincuentes exigían 20 millones de pesos, o de lo contrario amenazaban con cortarle una oreja. La Policía estructuró un operativo relámpago con el que dieron con su paradero, antes de que lograran lastimarlo.

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