Nicolás Maduro reaparece en pleno Domingo de Resurrección: "Cristo acompaña a su pueblo"

En medio de su detención en Estados Unidos, Nicolás Maduro difundió un nuevo mensaje en sus redes sociales durante el Domingo de Resurrección, en el que apeló a elementos religiosos y simbólicos para dirigirse a sus seguidores.

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Pueblo amado de Venezuela, hermanas y hermanos de nuestra Patria, pueblos del mundo: en este Domingo de Resurrección, Cilia (Flores) y yo queremos compartir una palabra de amor, de paz y de esperanza. Esta Semana Santa nos recuerda una verdad muy profunda: no hay resurrección sin pasión

Mensaje de Maduro refuerza discurso religioso y político

Durante su declaración, Maduro hizo referencia directa al significado del Domingo de Resurrección dentro de la tradición cristiana, subrayando que este periodo simboliza renovación y superación.

El que resucitó a Lázaro también resucitó. El Resucitador resucitó, y por eso la esperanza nunca se pierde

Asimismo, el pronunciamiento reiteró ideas ya planteadas en mensajes anteriores, como la afirmación de que “la esperanza nunca se pierde” y que, incluso en contextos adversos, prevalece la vida.

Contexto político y judicial entre Venezuela y Estados Unidos

El mensaje de Maduro se produce en un momento de alta tensión política y diplomática entre Caracas y Washington, tras su detención a comienzos de enero y su traslado a territorio estadounidense. Actualmente, enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y conspiración en tribunales de Nueva York.

Desde entonces, su comunicación pública ha sido limitada, canalizándose principalmente a través de redes sociales y de su entorno cercano.