Nicolás Maduro reaparece en pleno Domingo de Resurrección: "Cristo acompaña a su pueblo"
El número uno del régimen de Venezuela volvió a publicar en sus redes sociales mientras se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.
Noticias RCN
03:41 p. m.
En medio de su detención en Estados Unidos, Nicolás Maduro difundió un nuevo mensaje en sus redes sociales durante el Domingo de Resurrección, en el que apeló a elementos religiosos y simbólicos para dirigirse a sus seguidores.
Pueblo amado de Venezuela, hermanas y hermanos de nuestra Patria, pueblos del mundo: en este Domingo de Resurrección, Cilia (Flores) y yo queremos compartir una palabra de amor, de paz y de esperanza. Esta Semana Santa nos recuerda una verdad muy profunda: no hay resurrección sin pasión
Mensaje de Maduro refuerza discurso religioso y político
Durante su declaración, Maduro hizo referencia directa al significado del Domingo de Resurrección dentro de la tradición cristiana, subrayando que este periodo simboliza renovación y superación.
El que resucitó a Lázaro también resucitó. El Resucitador resucitó, y por eso la esperanza nunca se pierde
Asimismo, el pronunciamiento reiteró ideas ya planteadas en mensajes anteriores, como la afirmación de que “la esperanza nunca se pierde” y que, incluso en contextos adversos, prevalece la vida.
Contexto político y judicial entre Venezuela y Estados Unidos
El mensaje de Maduro se produce en un momento de alta tensión política y diplomática entre Caracas y Washington, tras su detención a comienzos de enero y su traslado a territorio estadounidense. Actualmente, enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y conspiración en tribunales de Nueva York.
Desde entonces, su comunicación pública ha sido limitada, canalizándose principalmente a través de redes sociales y de su entorno cercano.