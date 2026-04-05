Pescado en Semana Santa: mitos, verdades y cómo sacarle el mejor provecho

Con la Semana Santa en Colombia, muchas familias priorizan alimentos como el pescado, reduciendo temporalmente el consumo de carnes.

Más allá de la tradición, este alimento destaca por su riqueza nutricional, su versatilidad y su sabor, convirtiéndose en una opción ideal para preparar platos que aportan beneficios clave para la salud y el bienestar.

Incorporar pescado durante Semana Santa puede ser un primer paso hacia hábitos más equilibrados, pero su verdadero potencial depende de cómo se elige, se prepara y se acompaña.

Para aprovecharlo al máximo, es importante conocer algunos de los mitos y verdades más frecuentes sobre este alimento, junto con recomendaciones prácticas que ayudan a sacarle todo su valor nutricional.

Mitos y verdades sobre el pescado en Semana Santa

Aunque su consumo aumenta en esta temporada, no siempre se conocen con claridad sus aportes ni la mejor forma de incluirlo. Estas son algunas de las creencias más comunes:

Cambiar carne por pescado mejora la alimentación, es verdad. El pescado aporta proteínas completas con todos los aminoácidos esenciales, y, los pescados azules de mar profundo aportan cantidades importantes de grasas saludables como los omega-3, que favorecen la salud cardiovascular.

Además, contiene nutrientes clave como vitamina D, vitamina B12, yodo y selenio, que cumplen funciones importantes para el correcto funcionamiento del organismo y el bienestar general.

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“Cuando el pescado sustituye opciones con mayor contenido de grasa saturada, el resultado suele ser una alimentación más equilibrada. Son ajustes sencillos que, con el tiempo, contribuyen a mejorar la calidad de lo que comemos y a cuidar la salud”, mencionó la nutricionista Clara Valderrama, integrante del consejo consultor de Herbalife.

Solo los pescados caros son saludables es mito. Variedades accesibles como sardina, tilapia o mojarra también aportan proteínas de calidad, omega-3 y micronutrientes. Incorporarlas permite diversificar la alimentación sin necesidad de gastar más.

Comer pescado puede mejorar tu bienestar mental, es verdad. Los omega-3 no solo benefician al corazón, también contribuyen al normal funcionamiento del cerebro, la memoria, la concentración y el ánimo.

“Incorporar pescado varias veces a la semana, junto con vegetales y granos integrales, convierte cada comida en una oportunidad para cuidar tu cerebro y sentirte mejor día a día de forma sencilla y práctica”, explica Valderrama.

La forma de preparación no cambia sus beneficios es mito. El método de cocción influye directamente en el resultado nutricional. Preparaciones fritas pueden aumentar el contenido de grasa, mientras que opciones como el horno, el vapor o la plancha ayudan a conservar mejor sus nutrientes.

Todos los pescados son iguales desde el punto de vista nutricional es mito. Aunque todos aportan proteínas, cada tipo tiene su propio perfil de grasas, vitaminas y minerales. Alternar entre trucha, tilapia, salmón, sardina, entre otros, permite aprovechar mejor sus nutrientes y aportar diversidad a la alimentación, convirtiendo cada comida en una opción más completa y equilibrada.

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De esta manera, la inclusión regular de pescado en la alimentación se consolida como una alternativa nutritiva y versátil, que aporta proteínas de alta calidad y nutrientes esenciales, promoviendo hábitos saludables y una dieta equilibrada durante todo el año, más allá de la temporada de Semana Santa.