CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 3 de abril de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

abril 03 de 2026
08:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Dos aviones de combate estadounidenses fueron derribados por el régimen de Irán. Uno de los pilotos sigue desaparecido.
  • Dos fugas se han registrado entre ayer y hoy en cárceles del país. Ambos sujetos relacionados con asesinatos.
  • El papa León XIV cargó la cruz durante el viacrucis de Viernes Santo en el Coliseo romano.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 4 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / viernes 3 de abril de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 2 de abril de 2026

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy sábado 4 de abril de 2026

¡Quedó definido el sorteo del Super Astro Luna de este 4 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Bogotá

Bogotá: autoridades recuperaron cuatro vehículos de alta gama que fueron robados de un taller en el 7 de agosto

Los vehículos fueron recuperados en vía pública y parqueaderos de los barrios Molinos, Palermo y Claret.

Selección Colombia

¡Se reveló sorprendente predicción sobre cómo le iría a la Selección Colombia en el Mundial 2026! ¿Da el 'batacazo'?

Astrología

"Lo veo": famosa vidente reveló preocupante predicción relacionada con Colombia. ¿Cuál fue?

Rusia

Riesgo de incidente nuclear “no deja de aumentar” tras ataque a la planta iraní de Bushehr: autoridades rusas