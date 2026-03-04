Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / viernes 3 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 03 de 2026
08:44 p. m.
08:44 p. m.
- Dos aviones de combate estadounidenses fueron derribados por el régimen de Irán. Uno de los pilotos sigue desaparecido.
- Dos fugas se han registrado entre ayer y hoy en cárceles del país. Ambos sujetos relacionados con asesinatos.
- El papa León XIV cargó la cruz durante el viacrucis de Viernes Santo en el Coliseo romano.