Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 7 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 07 de 2025
04:20 p. m.
- Hechos de violencia sacudieron a Cúcuta y Villa del Rosario, donde un ataque contra el CAI dejó dos policías muertos y seis más heridos. Los uniformados fueron trasladados a un centro hospitalario.
- En Balboa (Cauca), la detonación de una motocicleta cargada con explosivos dejó 14 heridos, entre ellos niños y jóvenes.
- En Barranquilla, un sicario acribilló a un comerciante y, en su huida, asesinó también a un joven padre.