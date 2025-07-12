CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 7 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 07 de 2025
04:20 p. m.
  • Hechos de violencia sacudieron a Cúcuta y Villa del Rosario, donde un ataque contra el CAI dejó dos policías muertos y seis más heridos. Los uniformados fueron trasladados a un centro hospitalario.
  • En Balboa (Cauca), la detonación de una motocicleta cargada con explosivos dejó 14 heridos, entre ellos niños y jóvenes.
  • En Barranquilla, un sicario acribilló a un comerciante y, en su huida, asesinó también a un joven padre.
Otras Noticias

Navidad

El plan que promete la mejor experiencia navideña muy cerca de Bogotá

Más de 40 restaurantes, espectáculos en vivo y una ruta por el centro histórico de un pueblito de Cundinamarca hacen parte del plan favorito de diciembre.

Karol G

¿A qué hora es 'La Premiere' de Karol G? Hay trasmisión exclusiva del Canal RCN

El lanzamiento extendido del universo Tropicoqueta llegará con una emisión exclusiva por televisión, proyectada a 20 países.

Venezuela

Así justificó el régimen de Maduro la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, preso en el Helicoide

Mercado de Fichajes

¿Marino Hinestroza a la Premier League? El rumor alrededor de la figura de Atlético Nacional

Reforma Laboral

Fecha exacta en la que comenzará el pago de horas nocturnas desde las 7 p.m. en 2026