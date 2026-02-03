Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 2 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
marzo 02 de 2026
- Crece tensión mundial tras caída del líder supremo iraní. Jerusalén fue blanco de ataques por parte del régimen, Estados Unidos continúa atacando posiciones militares y civiles en Teherán.
- Ya son tres embarcaciones atacadas por Estados Unidos en el Estrecho de Ormus. En el mundo la preocupación por un conflicto prolongado crece, el petróleo subió y las bolsas caen.
- Francia dijo que utilizaría de ser necesario todo el poder nuclear para defender a su Nación. Mientras que España se negó a prestar apoyo militar a Estados Unidos para atacar a Irán.
- Por amenazas de un ataque con drones no pudieron ir a Hidroituango el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín. Están muy preocupados por las acciones terroristas de alias Calarcá.
- Podrán volver a sus cargos el general Juan Miguel Huertas y el funcionario de la DNI, Wilmer Mejía, salpicados en el escándalo por los archivos del computador de alias Calarcá, así lo definió la Procuraduría. Dice que no entorpecen la investigación.