Reconocida pareja de famosos se habría casado en secreto: esto salió a la luz

En 2016, en la grabación de 'Spider-Man: Homecoming', Tom Holland, el icónico actor de Reino Unido, se conoció con Zendaya.

Desde el primer momento, ambos tuvieron química no solo para trabajar, sino también para entenderse fuera de los sets.

En consecuencia, comenzó a rumorarse que habían iniciado una relación al poco tiempo, aunque, de acuerdo con lo que ellos han afirmado, primero fueron amigos y oficializaron su noviazgo en 2021.

Sin embargo, en los últimos días, un amigo cercano a la pareja confirmó que ya se habrían casado en secreto. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

Law Roach, estilista de Zendaya, aseguró que ella ya se habría casado con Tom Holland

En los premios 'Actor Awards', Law Roach, el estilista de Zendaya, habló con los medios de comunicación y aseguró que la boda entre la actriz y Tom Holland ya había pasado.

De acuerdo con lo que él explicó, se trató de una reunión privada con los amigos y los familiares más cercanos a ambos.

Además, aunque la prensa llegó a pensar que Law Roach estaba bromeando, él, en una segunda intervención, ratificó que estaba diciendo la verdad.

¿Cuáles han sido las reacciones de los seguidores de Tom Holland y Zendaya tras la revelación de su supuesta boda en secreto?

Tras las afirmaciones del estilista, los internautas de Tom Holland y Zendaya se emocionaron al máximo.

"Esto es lo que necesitábamos escuchar", "ahora sí es un buen lunes", "amo a Law", "estoy muy feliz por ellos", "qué bueno que decidieron guardárselo", "me encantó su decisión", "que siempre estén bendecidos", "hacen una pareja muy linda", "espero que se siga respetando su privacidad", "varios quedamos sorprendidos" y "yo lo sabía", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.