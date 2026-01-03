CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 1 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 01 de 2026
08:55 p. m.
  • Operación Espejo: así comenzó la ofensiva aérea y terrestre en la frontera con Ecuador
  • Se subió a un taxi y despertó con una deuda de 20 millones: la pesadilla que revela una víctima en Chapinero
  • Caso de frambuesas con talio: empresa de domicilios revela nuevos envíos ligados a Zenaida Pava
