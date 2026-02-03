Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 2 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 02 de 2026
09:38 a. m.
- Siguen los ataques tras la operación de Estados Unidos e Israel en Irán, en la que terminó muerto el ayatolá Alí Jamenei.
- Al menos 255.000 colombianos están habilitados para votar en España. A partir de hoy, los connacionales en el exterior podrán asistir a las urnas.
- Indignación en la familia de la niña atacada en una estación de gasolina en Bogotá. Denuncian que el proceso no avanza con celeridad y temen que quede en la impunidad.