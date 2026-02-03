CANAL RCN
¿De dónde viene la rivalidad entre Irán e Israel?

El sábado 28 de febrero, EEUU e Israel atacaron a Irán, país con el que la administración Trump trató de generar un nuevo acuerdo nuclear.

marzo 02 de 2026
08:02 p. m.
Han pasado tres días desde que iniciaron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y este último respondió bombardeando distintas ciudades en Medio Oriente.

Sin embargo, la rivalidad entre los estados iraní e israelí no es algo nuevo y tiene distintas aristas que el director del departamento Norte-Sudamérica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Edwin Yago, analizó en diálogo con Noticias RCN:

“En realidad es sencillo. En Irán hay un régimen autoritario, religioso, fanático, que intenta exportar sus ideas de revolución islámica a la región y a todo el mundo, que ha sido un factor de desestabilización constante en todos los países de la región y que intenta adquirir armas atómicas y, además, armas de importancia estratégica, como los misiles balísticos”.

¿Un peligro para sus propios ciudadanos?

Yago recordó que Irán juró destruir al Estado de Israel y que ha demostrado a lo que están dispuestos, incluso, con sus mismos ciudadanos, durante las protestas que un grupo de comerciantes inició el 28 de diciembre de 2025 por la difícil situación económica a la que se enfrentan en el país:

“Es un peligro para Israel porque, desde su incepción hace 47 años, ha prometido destruir al Estado de Israel y es responsable de mucha violencia en la región, fuera de la región e, incluso, dentro de su propio país como vimos en las últimas manifestaciones, en las que apenas en dos días asesinaron a más de 30.000 manifestantes. Esa es la cuestión”.

Además, señaló que los “Estados Unidos intentó dialogar, intentó llegar a un acuerdo con el régimen de Irán para que desista de sus planes de conseguir armas atómicas, de tener un programa de enriquecimiento de uranio y que termine con su programa balístico, pero no aceptó”.

¿Hasta cuándo podría extenderse el conflicto con Irán?

Tal y como con Hamás, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que no terminarán los ataques contra Irán hasta que alcancen sus objetivos que, según dijo en la Casa Blanca, son cuatro: destruir su capacidad balística, aniquilar su armada, asegurarse de que no acceda a armamento nuclear y garantizar que no financie ejércitos terroristas en el extranjero.

Bajo esta línea, Yago admitió que “no hay una fecha en el calendario, es verdad. El futuro siempre es incierto cuando uno está en situación de conflicto armado, pero hay que lograr que este régimen, el régimen iraní de los ayatolás, cese de sus intenciones expansionistas y genocidas, de sus intenciones de acceder a armas que, en manos de sacerdotes fanáticos del islamismo radical, serían muy peligrosas para todo el mundo, para la paz”.

