Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 8 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 08 de 2026
04:38 p. m.
- Registrador nacional entregó balance de las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas
- Identificaron a las personas detrás de los saqueos a los cubículos electorales en Calamar, Bolívar
- ELN estaría detrás del cruce irregular de 2.500 venezolanos a Colombia por una trocha en plenas elecciones
- Puestos trasladados por las lluvias, violencia de género y personas votando de a dos: advertencias de la MOE en elecciones
- Bogotá: alcalde Galán respondió cómo se está garantizando la seguridad en elecciones este 8 de marzo
- Investigan qué hubo detrás de la explosión en la embajada de Estados Unidos en Noruega