Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 8 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

marzo 08 de 2026
  • Registrador nacional entregó balance de las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas
  • Identificaron a las personas detrás de los saqueos a los cubículos electorales en Calamar, Bolívar
  • ELN estaría detrás del cruce irregular de 2.500 venezolanos a Colombia por una trocha en plenas elecciones
  • Puestos trasladados por las lluvias, violencia de género y personas votando de a dos: advertencias de la MOE en elecciones
  • Bogotá: alcalde Galán respondió cómo se está garantizando la seguridad en elecciones este 8 de marzo
  • Investigan qué hubo detrás de la explosión en la embajada de Estados Unidos en Noruega
Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo, el fenómeno de las elecciones de este 8 de marzo

El candidato superó el millón de votos sin maquinaria partidista, posicionándose como alternativa de centro.

Atletismo

Medellín vivirá otra fiesta del atletismo con la carrera 15K: inscripciones, rutas y premios

Medellín calienta motores para una de las carreras urbanas más exigentes del país.

Ministerio de Educación

MinEducación anuncia más de 9.200 plazas para profesores en colegios públicos: así pueden aplicar

Nicolás Maduro

La carta de Nicolás Maduro desde prisión que fue publicada por su hijo

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez le dejó un emotivo regalo a Hugo Rodallega antes de morir: esto se reveló