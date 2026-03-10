CANAL RCN
La última publicación de Zalek antes de morir conmueve a sus seguidores

La última publicación de Zalek antes de morir este 10 de marzo ha generado conmoción en redes. El cantante estuvo activo horas antes del trágico accidente.

Murió Zalek
Foto: redes sociales Zalek

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
09:02 p. m.
La música urbana colombiana está de luto este martes 10 de marzo tras confirmarse la muerte del cantante barranquillero Zalek, una joven promesa que comenzaba a ganar reconocimiento en redes sociales y plataformas digitales.

El artista, que había construido una creciente comunidad de seguidores gracias a sus canciones y a su presencia en TikTok, Instagram y YouTube, falleció de manera repentina, según los primeros reportes, en un accidente de moto en Medellín.

La última publicación de Zalek antes de su muerte

Uno de los detalles que más ha llamado la atención tras conocerse la noticia es que el cantante había estado activo en sus redes sociales horas antes del trágico suceso.

Y es que Zalek realizó su última publicación cerca de la 1:00 de la tarde de este mismo 10 de marzo. En el contenido compartido se le veía participando en una clase musical junto a la artista y profesora de canto Liza Arango, un momento que ahora muchos recuerdan con nostalgia.

La escena reflejaba un momento cotidiano dentro de su proceso artístico, algo que ha generado aún más conmoción entre quienes seguían su carrera.

Reacciones tras la muerte del cantante

La noticia del fallecimiento comenzó a difundirse en redes sociales cuando el creador de contenido Dimelo King publicó un mensaje en el que confirmó lo ocurrido.

“Triste noticia en la música de nuestro país. @soyzalek una joven promesa de nuestro país pierde la vida en un accidente de moto en Medellín”, escribió.

Posteriormente, la oficina de prensa Gus Rincón, que manejaba las relaciones públicas del artista, también compartió un video de despedida.

“Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz”.

Horas después, la cantante Liza Arango también reaccionó en sus historias recordando el último momento que compartieron este mismo 10 de marzo. “Increíble que en la tarde estábamos en clase y que ya no vamos a cantar más juntos. Aprendí mucho de ti”, escribió.

La repentina partida de Zalek ha generado numerosos mensajes de despedida en redes sociales, donde seguidores y amigos recuerdan su talento y el camino que apenas comenzaba en la música urbana.

