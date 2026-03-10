Hombre se prendió fuego en un bus en Suiza y dejó seis muertos y cinco heridos

Un trágico episodio de violencia sacudió a Suiza luego de que un incendio provocado dentro de un autobús de transporte público dejara al menos seis personas muertas y cinco más heridas.

El hecho ocurrió este martes 10 de marzo en el centro de la localidad de Kerzers, una pequeña población de aproximadamente 4.000 habitantes situada a unos 20 kilómetros de Berna.

De acuerdo con información entregada por la policía del cantón de Friburgo en una rueda de prensa, el incendio fue provocado intencionalmente por una sola persona.

El vehículo afectado fue un autobús del servicio PostBus, reconocible por su característico color amarillo y considerado uno de los pilares del transporte público en zonas rurales y semiurbanas del país.

Hombre se prendió fuego en un bus en Suiza y desató un incendio mortal

Testigos citados por el diario suizo Blick aseguraron que un hombre se roció con gasolina dentro del vehículo y luego se prendió fuego, lo que habría provocado rápidamente el incendio que consumió el autobús.

El siniestro dejó al menos seis personas fallecidas y cinco heridas. Entre los lesionados se encuentran cuatro pasajeros del autobús y un paramédico que participó en las labores de rescate, según informó la emisora pública SRF.

Tres de los heridos permanecen en estado crítico. Uno de ellos tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta un hospital cercano debido a la gravedad de las quemaduras.

Tras el incidente, las autoridades acordonaron la zona y establecieron un perímetro de seguridad mientras los equipos de emergencia atendían a las víctimas y controlaban el fuego.

Incendio en bus de Suiza revive preocupación por la seguridad pública

El caso ha generado conmoción en un país que suele destacar por sus bajos índices de criminalidad. El sistema de transporte operado por PostBus transporta cada año a decenas de millones de pasajeros y es considerado uno de los más seguros y eficientes de Europa.

El autobús que se incendió cubría una ruta interurbana habitual que conecta comunidades que no cuentan con acceso directo al tren. En localidades como Kerzers, el servicio representa el principal medio de transporte colectivo.

En el caso del autobús incendiado en Kerzers, la fiscalía abrió una investigación formal para determinar la identidad del responsable, los posibles móviles y si existen factores adicionales detrás del ataque.

Las autoridades también advirtieron que el número de víctimas mortales podría aumentar, debido al estado crítico de algunos de los heridos.

Mientras avanzan las investigaciones, la imagen del autobús postal envuelto en llamas en medio de una tranquila localidad suiza ha generado un profundo impacto en la opinión pública y reavivado el debate sobre la vulnerabilidad de los espacios públicos ante actos de violencia inesperados.