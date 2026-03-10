“Una ridiculez”: novia de Tebi reacciona a sus coqueteos con Alexa en La Casa de los Famosos

Alexa Torres y Tebi Bernal se encuentran en el ojo del huracán al verse relacionados, en las horas más recientes, dentro de La Casa de los Famosos Colombia, pues la participante manifestó que no se siente bien con el juego que han desarrollado en los últimos días.

Los rumores de un presunto gusto entre ambos han tomado mayor fuerza durante la más reciente gala. Allí los presentadores dieron a conocer imágenes en las que los famosos se ven juntos, tomados de la mano y compartiendo charlas alejadas de sus demás compañeros.

Por supuesto, la polémica ya se ha tomado las redes ya que no solo ha reaccionado el novio de Torres, sino que también lo hizo la actual novia de Tebi.

¿Cómo reaccionó la pareja de Tebi Bernal?

La mujer, identificada como Alejandra Salguero, tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer su opinión de lo que estaba sucediendo, pues catalogó los hechos como una “ridiculez” que se encuentra siendo inventada por Alexa. Pese a que dejó en claro que no posee nada en contra de la mujer, exaltó la importancia de la “madurez” y el control de las “emociones”.

“Estoy impactada de la ridiculez que estoy viendo. No quiero que se aproveche del apoyo que tiene y todo el show que está armando… uno tiene control de sus emociones y eso es madurez. No sé que vaya a pasar de ahora en adelante”, explicó.

Así mismo, exaltó que espera que la fanaticada de su novio no le quite el apoyo por las situaciones que se están desarrollando con la creadora de contenido. También, dejó claro que, hasta el momento, no ha visto ninguna acción por parte de su novio y él “está claro con sus cosas".

“Les pido que sigan apoyando a Esteban, yo hasta el momento no he visto nada. El encierro logra confundir un poco. Apoyaré a Esteben hasta el final. No alimentemos más este morbo del shipeo porque esta chica fue la de la idea de armarlo y demás”, finalizó.

RELACIONADO Participante de La Casa de los Famosos se hizo prueba de embarazo y el resultado causó llanto

¿Qué opinó el novio de Alexa Torres?

Por otro lado, el novio de la famosa tomó sus redes sociales, el pasado domingo 8 de marzo, para dedicarle un sentido mensaje en donde expresó su apoyo y admiración por el trabajo que sigue haciendo dentro del programa.

"Feliz día para la mujer más hermosa de mi universo. Espero con ansias verte, mi princesa", expresó.