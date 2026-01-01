Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 1 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
enero 01 de 2026
- Suiza vive una de las peores tragedias en su historia. Un incendio en un bar de una icónica estación de esquí alrededor de cuarenta muertos, muchos de ellos jóvenes y unos 115 heridos.
- Con el inicio del 2026 los colombianos deberán alistar el bolsillo para pagar más. Hay aumento en combustibles, licores, cigarrillos y en compras por internet.
- A partir de este 1 de enero 11 departamentos del país tienen nuevos dispensarios de medicamentos de la Nueva EPS, esto luego de la salida de Colsubsidio como gestor farmacéutico.
- La población del sur de Bolívar sigue denunciando que sus veredas están llenas de minas antipersonal que dejan los grupos ilegales que se disputan el territorio. Mientras en el Catatumbo sigue el desplazamiento forzoso en Tibú y El Tarra.