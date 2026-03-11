Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 11 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 11 de 2026
04:47 p. m.
- Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no aceptó cargos imputados por la compra de lujoso apartamento
- Medicina Legal reveló causas de la muerte de la mujer que cayó de tobogán en Chinácota
- Bogotá y Medellín, entre las ciudades con más trancones del mundo: informe reveló cifras impresionantes