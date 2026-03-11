Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 11 de marzo de 2026

Otras Noticias

¿Habrá clases en colegios de Bogotá este jueves 12 de marzo? La Secretaría de Educación emitió un comunicado oficial y explicó qué pasará con la jornada escolar.

Supersociedades anunció avances en la liquidación de Almacenes La 14 y ordenó la consolidación patrimonial con otra empresa. Esto pasará con sus bienes y acreedores.