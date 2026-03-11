CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 11 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
04:47 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no aceptó cargos imputados por la compra de lujoso apartamento
  • Medicina Legal reveló causas de la muerte de la mujer que cayó de tobogán en Chinácota
  • Bogotá y Medellín, entre las ciudades con más trancones del mundo: informe reveló cifras impresionantes
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 11 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / martes 10 de marzo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 10 de marzo de 2026

Otras Noticias

Secretaría de Educación

¿Se suspenden las clases por paro de profesores del 12 de marzo? Esto dice la Secretaría de Educación

¿Habrá clases en colegios de Bogotá este jueves 12 de marzo? La Secretaría de Educación emitió un comunicado oficial y explicó qué pasará con la jornada escolar.

Comercio

Supersociedades toma decisión clave en liquidación de La 14: esto pasará con sus bienes

Supersociedades anunció avances en la liquidación de Almacenes La 14 y ordenó la consolidación patrimonial con otra empresa. Esto pasará con sus bienes y acreedores.

Viral

Famosa periodista colombiana se casó consigo misma: así fue la boda

Venezuela

María Corina Machado reveló cuál es el plan de Trump con el chavismo en Venezuela

Junior de Barranquilla

¿Problemas en Junior? Yimmi Chará envió contundente mensaje a Jermein Peña tras expulsión