Ataque en Beirut dejó al menos siete muertos, según Ministerio de Salud libanés

Un ataque aéreo israelí contra la zona costera de Ramlet al Bayda, en el centro de Beirut, dejó al menos siete muertos y 21 heridos la mañana del jueves, según informó el Ministerio de Salud de Líbano.

La ofensiva alcanzó un área de playa donde se encontraban personas desplazadas que dormían al aire libre tras el estallido de un nuevo conflicto entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá. Horas antes, otro ataque había golpeado el centro de la capital.

Medios locales difundieron imágenes del caos y las columnas de humo que se elevaron sobre la ciudad, reflejando la magnitud del impacto en una zona densamente poblada.

Hezbolá responde con ataque en Tel Aviv

En reacción, Hezbolá anunció que había atacado una base de inteligencia militar israelí en Glilot, un suburbio de Tel Aviv, “con una andanada de misiles avanzados”. El grupo aseguró que la acción forma parte de su respuesta a la ofensiva israelí.

Por su parte, el ejército israelí confirmó que había lanzado “una amplia ola de ataques contra infraestructuras terroristas de Hezbolá en todo Líbano”, intensificando la escalada militar en la región.

Escalada de la guerra deja más de 630 muertos

Las autoridades libanesas informaron que más de 630 personas han muerto desde que Israel reanudó los ataques en Líbano, en el marco de la guerra contra Irán. La cifra refleja la gravedad de la crisis humanitaria y el creciente riesgo de que la confrontación se extienda más allá de las fronteras libanesas.

El nuevo episodio de violencia marca un punto crítico en la tensión regional, con Beirut convertido nuevamente en escenario de enfrentamientos que afectan directamente a la población civil.