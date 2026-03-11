CANAL RCN
Ella es Pilar Rueda, la esposa del candidato presidencial Iván Cepeda: fue clave en el Acuerdo de Paz

Su trayectoria profesional está ligada al proceso de paz, la defensa de derechos humanos y el trabajo con poblaciones afectadas por la guerra.

Iván Cepeda y su esposa Pilar Rueda
FOTO: Iván Cepeda - X

marzo 11 de 2026
09:09 p. m.
La figura de Pilar Rueda ha empezado a despertar interés público ante la posibilidad de que su esposo, el senador Iván Cepeda Castro, llegue a la Presidencia de Colombia, lo que la ubicaría eventualmente como la primera dama.

Aunque mantiene un perfil bajo en la vida política y mediática, su trayectoria profesional está vinculada desde hace años al trabajo en derechos humanos, víctimas del conflicto armado y justicia transicional.

De acuerdo con registros oficiales, Rueda es antropóloga de formación, con una maestría en Estudios Internacionales de Conflicto y Paz, con énfasis en derechos humanos, justicia y género.

Este perfil académico la ubica en el campo de análisis del conflicto armado y de las políticas de reparación a víctimas, áreas centrales del debate público colombiano en las últimas décadas.

Trayectoria en derechos humanos y justicia transicional

Antes de vincularse como asesora en la JEP, tribunal de justicia transicional creado tras el Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc, Rueda desarrolló una carrera en organizaciones internacionales y entidades del Estado relacionadas con derechos humanos.

Entre los cargos registrados en su hoja de vida oficial aparecen posiciones como consultora en la Organización Internacional para las Migraciones, oficial de incidencia en Oxfam y defensora delegada para la niñez, la mujer y la juventud de la Defensoría del Pueblo.

Además, de acuerdo a lo contado por el mismo Iván Cepeda a Noticias RCN en 2018, Rueda participó en las negociaciones de paz en La Habana por petición del Gobierno Nacional y de los dirigentes de la guerrilla de las Farc.

Pilar se convirtió en una de las asesoras de los temas de género y de violencia sexual en la mesa de negociaciones. Creo que gracias a su intervención es que estos temas terminaron incluidos.

Su rol dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz

Desde 2018, Pilar Rueda está vinculada a la Jurisdicción Especial para la Paz, específicamente en la Unidad de Investigación y Acusación, la instancia encargada de adelantar investigaciones dentro del sistema de justicia transicional.

Dentro de esa dependencia ha trabajado como asesora en enfoque de género y enfoque diferencial, apoyando investigaciones relacionadas con violencia sexual en el conflicto armado, derechos de las mujeres y protección de víctimas. Su trabajo forma parte del componente técnico de la JEP, orientado a garantizar que las investigaciones del tribunal incluyan perspectivas de género y de derechos humanos.

Su vinculación a la JEP generó debate político cuando se conoció públicamente, debido a que su esposo, Iván Cepeda, ha sido uno de los principales defensores del Acuerdo de Paz y del sistema de justicia transicional en el Congreso. Sin embargo, la entidad ha señalado que su rol corresponde a funciones de asesoría técnica, sin participación en decisiones judiciales.

Pese a su trayectoria en temas sensibles del conflicto armado, Rueda ha mantenido una presencia pública limitada y rara vez interviene en debates mediáticos. Su carrera ha transcurrido principalmente en el ámbito técnico, académico y de cooperación internacional.

En caso de que el senador Iván Cepeda avance en una eventual candidatura presidencial, Pilar Rueda representaría un perfil poco habitual en el rol de primera dama en Colombia: el de una especialista en estudios del conflicto, género y derechos de las víctimas, con experiencia directa en instituciones del sistema de justicia transicional.

