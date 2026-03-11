¿Cuándo serán los partidos de vuelta de los octavos de Champions League?

La emoción de la UEFA Champions League continúa esta semana con los partidos de vuelta de los octavos de final, una fase que comenzará a definir qué equipos seguirán en carrera por el título del torneo de clubes más importante del mundo. Tras los encuentros de ida disputados en diferentes escenarios de Europa, varias series parecen inclinarse claramente hacia un lado debido a las amplias ventajas que algunos equipos lograron en el primer duelo.

Uno de los resultados más destacados fue la victoria del Bodø/Glimt, que se impuso 3-0 en casa frente al Sporting CP. El conjunto noruego aprovechó su fortaleza como local para tomar una diferencia importante que ahora intentará defender cuando visite Lisboa en el partido definitivo.

Otro marcador que llamó la atención fue el triunfo del Paris Saint‑Germain, que derrotó 5-2 al Chelsea FC en territorio francés. El equipo parisino mostró gran eficacia ofensiva y llegará con una ventaja considerable al compromiso de vuelta que se disputará en Inglaterra.

Goleadas que marcan la tendencia de las series

La jornada de ida también dejó exhibiciones contundentes de varios gigantes del fútbol europeo. En el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid se impuso con autoridad 3-0 frente al Manchester City, resultado que deja al equipo español en una posición muy favorable para sellar su clasificación en el partido de vuelta.

Por su parte, el Bayern Munich protagonizó la goleada más abultada de esta fase tras imponerse 6-1 en Italia ante la Atalanta. El conjunto alemán mostró un poder ofensivo demoledor y dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria antes de disputar el segundo encuentro en territorio bávaro.

Aunque algunas llaves parecen encaminadas, la historia de la Champions League ha demostrado en múltiples ocasiones que ningún resultado garantiza la clasificación hasta que se disputan los 90 minutos finales.

Así se jugarán los partidos de vuelta

Los encuentros decisivos se disputarán entre el martes 17 y el miércoles 18 de marzo, jornadas en las que quedarán definidos los ocho equipos clasificados a los cuartos de final.

El martes 17 de marzo se jugarán cuatro partidos. A las 12:45 p.m., el Sporting CP recibirá al Bodø/Glimt. Más tarde, a las 3:00 p.m., se disputarán tres encuentros en simultáneo: Chelsea FC frente a Paris Saint‑Germain, Manchester City ante Real Madrid y Arsenal FC contra Bayer Leverkusen.

La jornada continuará el miércoles 18 de marzo con otros cuatro compromisos. A las 12:45 p.m., el FC Barcelona se enfrentará al Newcastle United. Posteriormente, a las 3:00 p.m., se disputarán tres partidos más: Tottenham Hotspur contra Atlético de Madrid, Liverpool FC frente a Galatasaray y Bayern Munich ante Atalanta.

Con varias eliminatorias aparentemente encaminadas y otras que aún prometen emociones, la Champions League se prepara para vivir una semana decisiva en la que se conocerán los ocho clubes que seguirán soñando con levantar el trofeo más prestigioso del fútbol europeo.