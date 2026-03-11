CANAL RCN
Deportes

¿Cuándo serán los partidos de vuelta de los octavos de Champions League?

Varias series de octavos parecen estar definidas. Prográmese con los partidos de vuelta de la Champions League.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 11 de 2026
09:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La emoción de la UEFA Champions League continúa esta semana con los partidos de vuelta de los octavos de final, una fase que comenzará a definir qué equipos seguirán en carrera por el título del torneo de clubes más importante del mundo. Tras los encuentros de ida disputados en diferentes escenarios de Europa, varias series parecen inclinarse claramente hacia un lado debido a las amplias ventajas que algunos equipos lograron en el primer duelo.

Uno de los resultados más destacados fue la victoria del Bodø/Glimt, que se impuso 3-0 en casa frente al Sporting CP. El conjunto noruego aprovechó su fortaleza como local para tomar una diferencia importante que ahora intentará defender cuando visite Lisboa en el partido definitivo.

Vea el triplete de Valverde en la goleada del Real Madrid sobre el City en Champions
RELACIONADO

Vea el triplete de Valverde en la goleada del Real Madrid sobre el City en Champions

Otro marcador que llamó la atención fue el triunfo del Paris Saint‑Germain, que derrotó 5-2 al Chelsea FC en territorio francés. El equipo parisino mostró gran eficacia ofensiva y llegará con una ventaja considerable al compromiso de vuelta que se disputará en Inglaterra.

Goleadas que marcan la tendencia de las series

La jornada de ida también dejó exhibiciones contundentes de varios gigantes del fútbol europeo. En el estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid se impuso con autoridad 3-0 frente al Manchester City, resultado que deja al equipo español en una posición muy favorable para sellar su clasificación en el partido de vuelta.

Por su parte, el Bayern Munich protagonizó la goleada más abultada de esta fase tras imponerse 6-1 en Italia ante la Atalanta. El conjunto alemán mostró un poder ofensivo demoledor y dejó prácticamente sentenciada la eliminatoria antes de disputar el segundo encuentro en territorio bávaro.

Aunque algunas llaves parecen encaminadas, la historia de la Champions League ha demostrado en múltiples ocasiones que ningún resultado garantiza la clasificación hasta que se disputan los 90 minutos finales.

Luis Díaz y una asistencia de lujo en la goleada del Bayern Múnich al Atalanta por Champions
RELACIONADO

Luis Díaz y una asistencia de lujo en la goleada del Bayern Múnich al Atalanta por Champions

Así se jugarán los partidos de vuelta

Los encuentros decisivos se disputarán entre el martes 17 y el miércoles 18 de marzo, jornadas en las que quedarán definidos los ocho equipos clasificados a los cuartos de final.

El martes 17 de marzo se jugarán cuatro partidos. A las 12:45 p.m., el Sporting CP recibirá al Bodø/Glimt. Más tarde, a las 3:00 p.m., se disputarán tres encuentros en simultáneo: Chelsea FC frente a Paris Saint‑Germain, Manchester City ante Real Madrid y Arsenal FC contra Bayer Leverkusen.

La jornada continuará el miércoles 18 de marzo con otros cuatro compromisos. A las 12:45 p.m., el FC Barcelona se enfrentará al Newcastle United. Posteriormente, a las 3:00 p.m., se disputarán tres partidos más: Tottenham Hotspur contra Atlético de Madrid, Liverpool FC frente a Galatasaray y Bayern Munich ante Atalanta.

Superclásico con El Campín a reventar: Millonarios agotó su boletería para recibir a Nacional
RELACIONADO

Superclásico con El Campín a reventar: Millonarios agotó su boletería para recibir a Nacional

Con varias eliminatorias aparentemente encaminadas y otras que aún prometen emociones, la Champions League se prepara para vivir una semana decisiva en la que se conocerán los ocho clubes que seguirán soñando con levantar el trofeo más prestigioso del fútbol europeo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Jhon Durán

"Jhon Jader Durán crea problemas en todas partes"

Atlético Bucaramanga

Aldair Quintana dejaría tirado al Bucaramanga tras oferta de un club importante de Sudamérica

Millonarios

Superclásico con El Campín a reventar: Millonarios agotó su boletería para recibir a Nacional

Otras Noticias

Iván Cepeda

Ella es Pilar Rueda, la esposa del candidato presidencial Iván Cepeda: fue clave en el Acuerdo de Paz

Su trayectoria profesional está ligada al proceso de paz, la defensa de derechos humanos y el trabajo con poblaciones afectadas por la guerra.

Ministerio de Vivienda

Subsidio de arriendo en Bogotá 2026: así puede aplicar y recibir más de $13 millones

Bogotá entregará subsidio de arriendo de hasta $13 millones en 2026 a familias que cumplan ciertos requisitos. Conozca cómo aplicar al programa ‘Ahorro para mi Casa’.

Política

A Yaya Muñoz le ofrecieron una millonaria suma para incursionar en política

Venezuela

Ejecutivos petroleros celebran apertura económica en Venezuela, pero alertan sobre crisis eléctrica

Tunja

Cierran colegio en Tunja tras contagio de virus 'manos, pies y boca' en 15 niños