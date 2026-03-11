¿Las niñas necesitan skincare? Dermatólogos alertan sobre la tendencia que existe en redes

En redes sociales es cada vez más común ver a niñas y preadolescentes replicando rutinas de belleza que incluyen tónicos, sérums, exfoliantes y hasta productos antiedad.

Influencers y creadoras de contenido muestran pasos complejos de cuidado facial que acumulan millones de visualizaciones. Sin embargo, dermatólogos y especialistas en salud advierten que muchas de estas prácticas no solo son innecesarias para la piel infantil, sino que incluso podrían generar problemas dermatológicos.

Expertos coinciden en que la piel de los niños y preadolescentes es diferente a la de los adultos: es más delgada, sensible y aún se encuentra en desarrollo.

Por esa razón, los tratamientos diseñados para combatir arrugas, manchas o envejecimiento no tienen beneficios reales a estas edades y pueden causar irritación o daño en la barrera cutánea.

Además, el auge del “skincare” infantil está estrechamente ligado al impacto de plataformas como TikTok o Instagram, donde los menores consumen contenido que promueve rutinas largas y productos costosos.

Un estudio publicado en la revista Pediatrics analizó 100 videos de rutinas de cuidado de la piel realizados por jóvenes de entre 7 y 18 años y encontró que incluían en promedio seis productos con hasta 11 ingredientes activos potencialmente irritantes.

Los investigadores advirtieron que esta tendencia puede aumentar el riesgo de alergias, irritaciones y dermatitis, especialmente cuando se utilizan sustancias fuertes como ácidos exfoliantes o retinoides sin supervisión médica.

¿Las niñas necesitan skincare?

La respuesta de la mayoría de dermatólogos es clara: las niñas no necesitan rutinas complejas de cuidado facial.

Según especialistas consultados por organizaciones médicas y clínicas dermatológicas, la mayoría de los niños solo requiere tres productos básicos para mantener una piel saludable: un limpiador suave, un hidratante simple y protector solar.

La Academia Americana de Dermatología y expertos en dermatología pediátrica señalan que estos elementos son suficientes para proteger la piel y mantenerla en buen estado.

Incluso recomiendan evitar cosméticos con fragancias o ingredientes activos fuertes, ya que pueden causar enrojecimiento, descamación o ardor en una piel que aún está en desarrollo.

¿Qué riesgos tiene el skincare viral para niñas?

Los especialistas alertan que replicar rutinas de adultos puede provocar alteraciones en la piel infantil. Entre los riesgos más comunes están la irritación, la dermatitis de contacto y la alteración de la barrera protectora de la piel.

Además, el uso excesivo de productos cosméticos podría generar alergias permanentes a ciertos ingredientes, especialmente fragancias y conservantes presentes en muchos cosméticos.

Otro punto que preocupa a los médicos es el impacto psicológico. Algunos expertos señalan que la presión estética impulsada por las redes puede llevar a que niñas cada vez más jóvenes se preocupen por su apariencia o por “corregir” una piel que, en realidad, ya es saludable.

En ese contexto, los dermatólogos recomiendan que padres y cuidadores orienten a los menores hacia hábitos simples de cuidado, priorizando la protección solar y una higiene adecuada. En caso de problemas como acné, eczema o irritaciones, lo ideal es acudir a un especialista antes de iniciar cualquier tratamiento cosmético.

De esta manera, la tendencia del skincare infantil que circula en redes sociales no responde a una necesidad médica real. Para los expertos, la clave no está en usar más productos, sino en mantener rutinas simples que respeten la naturaleza y el desarrollo de la piel infantil.