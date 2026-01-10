Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 1 de octubre de 2026

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octubre 01 de 2026
05:24 p. m.
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  • Renunció el presidente de la Andi Bruce Mac Master. En una carta a la junta directiva dijo que ante circunstancias inesperadas da un paso al costado por el bien de la asociación de industriales.
  • Fiscalía le quitó millonarios bienes a los expresidentes de Senado y Cámara vinculados al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Implicados no demostraron el origen de los dineros con los que los adquirieron.
  • Jerónimo tiene dos años y busca un corazón. Su mamá ha recorrido tres departamentos a la espera de un trasplante para que su hijo supere la cardiopatía con la que nació.
  • Las lluvias de las últimas horas en varias regiones del país son un alivio, pero el hábito de consumir menos agua y energía debe mantenerse.
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