Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 30 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
octubre 01 de 2026
06:55 a. m.
06:55 a. m.
- Intento de atentado en un vuelo de FlyDubai en el que viajaban 174 pasajeros y que cubría la ruta Dubái - Israel. El Gobierno de Netanyahu destacó la valentía de un tripulante que evitó que el avión se estrellara.
- Elizabeth, la niña que perdió una pierna al ser arrollada por un camión en Soacha tiene muy cerca el sueño de volver a caminar. La Fundación Cirec conoció su historia y anunció que le hará su prótesis.
- El presidente Abelardo de la Espriella ordenó trasladar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de la cárcel La Picota hacía Cómbita. La decisión se da luego de múltiples denuncias por excesos que el hoy condenado protagonizó.