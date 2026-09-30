Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 30 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 30 de 2026
08:29 p. m.
08:29 p. m.
- Es insólito lo que pasó en un vuelo entre Dubái y Tel Aviv, el copiloto atacó al piloto, intentó estrellar la aeronave, pero valientes pasajeros lo evitaron.
- Reapareció Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia. Transmilenio le hizo una propuesta que la justicia aceptó.
- El Gobierno alista un decreto para regular la protesta social, señala que no es un requisito el diálogo para que la fuerza pública reaccione, especialmente cuando desde el inicio los manifestantes portan armas.
- Suben las tasas de interés. El Banco de la República fijó la tasa de referencia en 12.25 %. Dice que es la única manera de frenar la creciente inflación.