Edificio en riesgo tras el sismo de 7,4 se desplomó con varias personas dentro en Pereira

El sismo de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sigue golpeando a Pereira a 52 días del evento principal que, según expertos, ha sido el de mayor potencia en los últimos años.

En la tarde del jueves, 1 de octubre, un edificio de tres pisos, que resultó afectado el pasado 10 de agosto, se desplomó, al parecer, con varias personas en su interior.

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Indicios revelan que las personas atrapadas bajo el edificio siguen con vida:

En diálogo con Noticias RCN, el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, coronel Óscar Ochoa, reveló detalles sobre el accidente y cómo es atendido:

“Tuvimos el colapso de una edificación que, según habían determinado las autoridades, tenía que ser demolida. Atendemos este caso con bomberos y todas las capacidades de la Policía para que, en este momento, logremos al rescate que, al parecer, quedaron atrapada bajo la edificación”.

Un bombero en la zona comentó que uno de los perros rescatistas les dio a entender con la marcación “que, al parecer, hay una persona atrapada. La habría sentido, ladró, escarbó y trató de acceder a ella, pero no pudo por el peso de las placas. Sin embargo (…) es muy probable que esa persona esté viva, porque el perro ladró con mucha energía, lo que hace cuando encuentra a alguien con vida”.